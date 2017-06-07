安以軒揪辣穿睡袍 高顏值伴娘團長腿超養眼

安以軒揪高顏值伴娘團辣穿睡袍，一字排開，長腿超養眼。（圖／取材自新浪娛樂）

安以軒與澳門德晉集團CEO陳榮煉在夏威夷時間5日完成終身大事，夫妻不僅包辦賓客在夏威夷4天3夜頂級酒店食宿及機票，準備價值至少5萬的伴手禮，安以軒的高顏值伴娘團也備受矚目，她就率領陳喬恩、夏于喬等伴娘辣穿睡袍，秀出蠻腰和一雙長腿，畫面超養眼。

安以軒與伴娘團辣長腿超養眼。（圖／取材自新浪娛樂）

安以軒在親友見證下，互許誓言、交換戒指，以「你把老虎養成貓了」誓詞浪漫完婚，安以軒也率領高顏值伴娘團辣穿睡袍，一自排開各個貌美如花，尤其安以軒和伴娘彼此摟腰，不只蠻腰若隱若現，還放送纖細美腿，新嫁娘安以軒舉手投足更充滿新婚喜悅，模樣甜爆。

(中時電子報)