NBA》最強雙人組合 柯杜力壓詹韋？
隨著史提芬柯瑞與杜蘭特強勢聯手幫助勇士在總冠軍系列賽取得2比0領先優勢之後，外界開始討論柯瑞和杜蘭特是不是最強的雙人組合？勇士教頭科爾受訪時表示，拿柯杜和前幾年的詹姆斯與韋德相比的話，若以天賦和技術特點來看，柯瑞／杜蘭特的確優於詹姆斯／韋德。
NBA史上出現不少絕頂的雙人組合，塞爾提克「大鳥」博德／麥克海爾、紫金王朝「天勾」賈霸／「魔術」強森、爵士史塔克頓／馬龍、公牛「籃球之神」喬丹／皮朋、馬刺「海軍上將」羅賓森／鄧肯、湖人「俠客」歐尼爾／「小飛俠」布萊恩、熱火詹姆斯／韋德以及勇士柯瑞／杜蘭特。
這8組雙人組合各有特色，也在他們的那個年代獨領風騷，至於誰最強就不得而知了，但目前還在球場上的唯一組合就只剩下柯瑞／杜蘭特，因此外界才會拿這個組合來與詹姆斯／韋德相比。
詹姆斯在2010年離開騎士來到熱火，隨後與韋德攜手連續4季闖進冠軍賽，並且拿下兩座總冠軍，杜蘭特去年帶槍投靠勇士，本季與柯瑞聯手在季後賽寫下創紀錄的14連勝。
科爾指出，柯瑞和杜蘭特都能控球、遠投、空切以及無球攻擊，他們的磨合非常順暢，詹姆斯與韋德兩人都是組織型的球員，所以花了一個球季才能真正組合起來，光是這點就不如柯杜了。
柯瑞／杜蘭特與詹姆斯／韋德這兩個組合第一個球季就幫助球隊闖進總決賽，詹姆斯當時場均23.7分、8.4籃板、5.9助攻，韋德24.5分、7.1籃板、4.4助攻，熱火最終不敵小牛。勇士目前14連勝，柯瑞場均28.8分、5.9籃板、6.3助攻，杜蘭特26.9分、8.3籃板、4.3助攻，若以攻守統計數據來看，柯瑞／杜蘭特的確優於詹姆斯／韋德，就看勇士最終能否奪冠，成就最強雙人組的美譽了。
(中時電子報)
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