高學歷網友應徵助理 劉樂妍：是要當我男友吧
女F4前團長「Fanny」劉樂妍，因為在臉書及微博發表敏感議題，常引起兩岸網友隔空交火，近年將演藝事業轉往大陸發展的她，六月底將去拍電影，而且還獨挑大梁演女主角，這讓她擔憂工作量會增加，猶豫是否要請個助理?而應徵條件卻是「不要太優秀」。
劉樂妍有鑑於沒去外地長時間拍戲，加上女主角戲分佔多數戲分，讓她考慮至少要聘請助理幫忙對台詞，但問題是卻又沒太多工作讓對方做，未料才剛興起這個念頭，在微博立即收到應徵助理的私訊，對方自介「1986年生、身高178、没有任何不良嗜好、天津某理工大學本科畢業、會攝影和電腦」，甚至還強調劉樂妍直播提過不會的東西，剛好他全部都會，這讓劉樂妍充滿疑惑，這不是來應徵助理還是來應徵「男朋友」吧。
此外她強調條件如此優秀，應徵助理根本大材小用，畢竟工作內容只是拿水、對台詞這些瑣事，更開玩笑表示錄用可是會折壽，最後建議對方不如去報效國家比較實在。
(中時電子報)
關鍵字：劉樂妍
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