八里國小4學童遭蜂螫 送醫無大礙

校方事發後於現場拉起封鎖線。（譚宇哲翻攝）

校方人員將土蜂窩摘下。（譚宇哲翻攝）

今天上午9時許，新北市八里區八里國小驚傳有4名學童遭蜂群螫傷，校方緊急通報警消將學童送往馬偕醫院，所幸皆無大礙，校方表示，已通知學童家長，後續也在事發地點溜滑梯拉起封鎖線，派員將一旁榕樹上的蜂窩摘下，會持續於校園巡視是否有其他蜂窩。

八里國小校長雲垚榮表示，螫傷學童的蜜蜂不是虎頭蜂，是一般土蜂，攻擊性較低，由於蜂窩位置在溜滑堤旁榕樹上高約160公分處，可能是學童下課嬉戲時驚擾到蜂群，才會遭到攻擊。

雲垚榮說，隨著天氣漸炎熱，近來校園內陸續出現蜂窩，過去2周以來已主動摘除2個蜂窩，未來將加強巡視校園，並提醒學童留意。

(中時)