「超跑級」防護！ ClearPlex 克麗手機自體修護膜
於2015年正式進入台灣市場的「ClearPlex克麗超跑防護膜」，兩年時間，已在台灣超跑圈打開知名度，成為許多超跑車主的必選配備。而除了防護膜之外，ClearPlex台灣總代理台灣克麗也同步引進了多款隔熱紙系列產品，提供車主更多保護愛車的秘密武器。
日前，台灣克麗再將產品線延伸，誇足至行動裝置的防護，宣布引進另一項在國外已行之有年的熱銷產品—「ClearPlex 克麗手機自體修護膜」；這項新產品將超級跑車的車體防護技術，結合自家防護膜科技，完整移植到行動裝置的保護上，堪稱革命性產品。
特別的是，ClearPlex 克麗手機自體修護膜，獨家的專利奈米分子結構，具備自體修復功能。尤其，一般人常將手機放在口袋中，與鑰匙等尖銳物品互相碰撞後，難免產生許多刮傷與痕跡，在自體修護膜的保護下，只要稍為加溫，就能夠恢復平整表面。
該項新產品除了自體修復功能外，高度的延展性，相較於傳統PE膜及強化玻璃膜等產品，擁有更大的使用彈性，絕不碎邊的產品特性，更是許多產品難以做到。而且，手機科技日新月異，曲面螢幕日趨普遍，在傳統膜料難以施工的品項上，ClearPlex克麗手機自體修護膜則能夠輕鬆的達成任務。
除了手機外，ClearPlex具備巨大的裝置版型資料庫，幾乎市面上的行動裝置都能夠使用此產品。當然，ClearPlex克麗手機自體修護膜也完整保留了ClearPlex克麗超跑防護膜的優良基因，擁有絕佳的透光度，在貼上自體修護膜後，依然能夠完整享受行動裝置所帶來的絕佳畫質體驗。ClearPlex克麗手機自體修護膜，將於106年6月中上市，更多資訊請上ClearPlex台灣總代理台灣克麗貿易有限公司官網。
(中時電子報)
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