去日本廁所別嚇到！馬桶蓋自動上升 是在鞠躬歡迎你

日本馬桶的設計大有學問。（圖／達志影像／shutterstock）

日本人的好禮舉世聞名，但你可能不知道，當地就連許多馬桶蓋的設計，也都是因應「禮貌」而生。

廁所是每個人天天都會去的地方，儘管如此，各國對該處設備與環境的重視程度卻不盡相同。香港《蘋果日報》指出，以日本來說，雖然地狹人稠，但就算家裡再小，多數人都會堅持乾濕分離。

另外，日本許多地方的馬桶蓋，在感應到有人接近後，都會自動打開，這除了有衛生考量外，其實還有著鞠躬歡迎的意涵；而不少日本廁所的洗手台是放在馬桶水箱上方，如此一來，上完廁所可以先洗完手再去觸碰門把，避免讓下個使用者碰到「髒東西」，再者，還能用洗手水去沖馬桶，不致太浪費。

(中時電子報)