嫁江宏傑後 福原愛還有2夢想
日本桌球美女福原愛，去年嫁給台灣桌球帥哥江宏傑後，這對「王子與公主」的結合是台灣、日本、中國大陸媒體的焦點，生活大小事也備受關注。福原愛昨晚在微博PO文，談到以前的3個夢想。
梅雨季節來了，福原愛在微博PO出多張藍紫色的花朵照，寫著：「小的時候的夢想是 1開花店[鮮花] 2幼稚園老師[圍觀] 3理髮師[耶]」，並表示前2個直到現在，也還是她的夢想。最後結尾還埋伏筆「「[愛你][愛你][愛你]」，似乎不忘向江宏傑示愛。
以下為福原愛微博全文：
梅雨季節來了[下雨]
小的時候的夢想是
1，開花店[鮮花]
2，幼稚園老師[圍觀]
3，理髮師[耶]
這個三個[污]
1跟2 到現在也是我的夢想[愛你][愛你][愛你]
(中時電子報)
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