嫁江宏傑後 福原愛還有2夢想

中時電子報
／綜合報導
王子與公主
江宏傑(左)和福原愛(右)。(翻攝福原愛微博)
開花店
福原愛在微博PO出藍紫色的花朵照。(翻攝福原愛微博)

日本桌球美女福原愛，去年嫁給台灣桌球帥哥江宏傑後，這對「王子與公主」的結合是台灣、日本、中國大陸媒體的焦點，生活大小事也備受關注。福原愛昨晚在微博PO文，談到以前的3個夢想。

梅雨季節來了，福原愛在微博PO出多張藍紫色的花朵照，寫著：「小的時候的夢想是 1開花店[鮮花] 2幼稚園老師[圍觀] 3理髮師[耶]」，並表示前2個直到現在，也還是她的夢想。最後結尾還埋伏筆「「[愛你][愛你][愛你]」，似乎不忘向江宏傑示愛。 ​

以下為福原愛微博全文：

梅雨季節來了[下雨]

小的時候的夢想是

1，開花店[鮮花]

2，幼稚園老師[圍觀]

3，理髮師[耶]

這個三個[污]

1跟2 到現在也是我的夢想[愛你][愛你][愛你] ​

(中時電子報)

感情好
福原愛(左)和江宏傑美女姐姐江雅菁(右)感情好，兩人在一起總有聊不完的話題。(翻攝福原愛微博)
關鍵字：夢想福原愛江宏傑
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