中捷與台鐵連通 北中南3站無縫轉乘

台中市交通局長王義川，昨日視察捷運綠線與台鐵連通工程，雙鐵將有三處無縫轉乘！（陳世宗翻攝）

台中捷運綠線G4站位於松竹路與北屯路交岔口南端，與台鐵高架化新建中的松竹車站相鄰，台中市政府交通局長王義川昨日前往G4站視察進度，目前已完成車站及出入口主結構體，正進行屋頂、外牆、裝修及水環設備安裝等作業，並已預留連通道開口銜接松竹車站，未來可在站內雙鐵無縫轉乘。此外，G13與新大慶站，G17站與與台鐵新烏日站，也都有連通設計，乘客轉乘十分方便。

王義川昨日前往捷運綠線G4站及台鐵松竹站視察工程進度及站體轉乘規劃，並聽取簡報。王義川說，日前豪大雨在全台各地造成嚴重災情，捷運綠線車站、捷運與台鐵連通道均採通風設計，未來可能會出現潑雨情形，因此他已要求捷運工程處、台中捷運公司、北捷局及鐵改局等單位成立監測小組，未來在颱風或豪大雨期間進行監測，於明年試運轉前完成改善工程。

王義川表示，捷運綠線共有G4、G13及G17站與台鐵車站共站，其中，原規劃的G13站與台鐵新大慶站間並無連通道，市府考量無障礙需求，由副市長林陵三主持並積極與北捷、台鐵溝通，推動「直通通道」工程計畫，去年獲得北捷局及台鐵同意，並啟動設計。

未來G4站與台鐵松竹車站、G13站與台鐵新大慶車站、G17站與台鐵新烏日站三處，將形成北、中、南三個雙鐵車站都可連通轉乘，可避免南下與北上旅客於地面轉乘車站時動線交錯及壅塞情況。另外，王義川也要求捷運工程處與鐵改局，未來在捷運及台鐵共站車站所設置的指標，務必讓民眾能一目了然，提供旅客前往不同目的地「便捷、舒適、安全」的行走動線。

王義川指出，捷運綠線G4站與台鐵松竹車站，鄰近長春自辦重劃區及北屯機廠區段徵收，此站更是台鐵前往潭子、豐原、后里的重要轉運點，未來居住民眾與商業活動勢必相當可觀；捷運綠線G13站與台鐵新大慶車站，位處於中山醫院交通樞紐，兼具北上旅客前往台鐵台中車站、七期商圈、市府大樓及逢甲商圈等重要轉乘熱點，此兩站可望成為台中市南北民眾交匯之精華區。

捷運綠線共構場站目前已全數開工，加上G4站周邊長春自辦重劃區以及北屯機廠區段徵收工程完工在即，未來捷運沿線的商業活動與都市發展潛力將無可限量，而透過運輸導向結合交通與經濟活動，對於活絡捷運綠線運量，將發揮實質助益。

(中時)