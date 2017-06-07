NBA》不悔加盟勇士 杜蘭特：感謝詹姆斯

杜蘭特在去年加盟勇士隊，成為奧克拉荷馬的全民公敵，但杜蘭特對於這個決定不後悔。（美聯社資料照）

《露天看台》報導指出，杜蘭特在飽受批評的這一個球季打出亮眼成績單，近日受訪時吐露的心聲，不悔加盟勇士，感謝詹姆斯當年離開騎士前往熱火之舉，讓他有了追隨的軌跡可循。

球員為了追尋總冠軍不外乎自降身價加入實力雄厚的球隊，過去就有卡爾馬龍、「手套」裴頓等人加盟湖人，2010年詹姆斯離開騎士，與韋德、波許組成三巨頭，隨後連續4季闖進總決賽，奪得2枚冠軍戒。

原本視詹姆斯為叛徒的騎士，又在2015年迎回當年王者，2016年圓了冠軍夢，詹姆斯重新成為克里夫蘭的英雄。

杜蘭特表示，「隨著時光推移，這種異樣眼光都會遠去，當年的詹姆斯是如此，而我也期盼能得到相同待遇。」

杜蘭特強調，「我欣賞詹姆斯、艾卓吉等人當初離開球隊的決定，也認同留下來堅守崗位的那些人，畢竟在自由市場，球員就擁有更多選擇權利，而這也就是自由市場的獨有魅力。」

有了詹姆斯與杜蘭特的成功案例，今年夏天恐怕會有不少「大魚」想要試試水溫，在自由市場掀起一波搶人熱潮。

(中時電子報)