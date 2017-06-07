2記者採訪扁出席音樂會遭扒 鳳山警全力揪賊
前總統陳水扁6日晚間出席高醫大聲樂社在大東文化藝術中心舉辦「說說故事」音樂會，但扁搭小黃抵達後徒步進場這數十公尺路程，媒體、警方及眾多圍觀民眾擁擠，扁友人也組護衛隊開道，一片混亂中造成2名媒體記者皮夾遭扒，共損失1萬多元，鳳山警方已組專案全力偵辦中。
1位平面資深攝影記者在拍完扁進到會場那一刻，隨即感受插在後臀牛仔褲口袋內的皮夾有被「抽出」感覺，當下大叫一聲並手摸後臀，皮夾果真不翼而飛，皮夾內有6000多元現金，還有身分證、信用卡等證件，趕緊先向在場警方掛失；等發完稿後，直奔轄區成功派出所報案。
沒想到，另1名同在現場拍攝的電子媒體記者，回到電視台處理新聞時，也驚覺皮夾不見，致電其他同業，才知原來同場媒體也有人遭遇被扒，向警報案，損失4000多元、證件等。
因在公共場所還有警在場情況下，竊賊竟敢大膽行竊，此舉公然挑戰警公權力，令鳳山警不敢大意，從案發當晚就逐一清查在場可疑對象；除調閱現場監視器，執勤同仁秘錄器，現場蒐證影帶與媒體拍攝畫面過濾、比對，找出任何蛛絲馬跡外，偵查隊也火速成立專案小組，全力偵辦、揪出「是誰伸出第3隻手」。
(中時)
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