靜宜財金系與南華期貨產學合作 培育兩岸金融專才

靜宜大學財金系與中國前十大期貨公司「南華期貨」產學合作，雙方共同培育兩岸金融專才創造雙贏！（陳世宗攝）

靜宜大學副校長王俊權（右）說，透過兩岸產學合作，增加學生實習機會，從競賽瞭解金融、期貨知識及實務經驗。（陳世宗攝）

兩岸財務金融交流邁開大步！靜宜大學與中國前十大期貨公司「南華期貨股份有限公司」簽訂產學合作協議書！財金系主任林卓民指出，期望藉由合作，提升學生學習意願、縮短學用落差，共同培育兩岸金融專才，有助於推動金融人才的扎根，並帶動兩岸金融實務交流創造雙贏！

靜宜大學副校長王俊權說，透過兩岸產學合作，增加學生實習機會，鼓勵有與趣學生參加南華期貨協辦的「中金所杯」大學生金融知識大賽，從競賽瞭解金融、期貨知識及實務經驗。

財金系主任林卓民指出，該系與南華期貨公司產學合作，主要成立兩岸金融人才培訓平台、提供學生短、長期實習、共同推動「中金所杯」知識競賽、 執行產學研合作研究計畫、開設教師訓練課程、開設大陸證照輔導班等；致力於兩岸金融人才培訓，鼓勵學生參與各類財經相關競賽。

台灣高等教育有很多值得學習的優點！中國「南華期貨股份有限公司」人力資源總監孫權及證券業務總部經理顧婷表示，雖首次到台灣，但立即感受台灣之美，與靜宜師生的用心及友善。南華期貨對人才需求非常迫切，希望透過產學合作，學習交流，與靜宜大學攜手培育專業人才。

「中金所杯」大學生金融知識大賽，已邁入第五屆，不僅引起熱烈迴響，獲獎學生也能到知名金融機構實習與就業，是學生瞭解及進入金融業界的好機會！

孫權指出，南華期貨成立於1996年，主要從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢、資產管理業務、證券投資基金代銷業務，為全牌照類綜合性期貨公司。

孫權表示，南華期貨並有橫華國際金融、南華資本、南華元亨資產管理、南華基金管理四家全資子公司。其中，香港子公司橫華國際金融成立10年，是南華期貨發展海外金融服務的重要平台，近年並於美國芝加哥、新加坡等地設立新據點，並與各類金融機構合作，持續提升業務規模，成為行業領先者。

(中時)