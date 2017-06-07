8月孕肚神隱 關穎美照太不科學

關穎和CEO老公朱志威育有一女朱古力。(圖／翻攝自關穎微博)

關穎懷胎8個月，完全看不出孕肚。(圖／翻攝自關穎微博)

名媛關穎2013年嫁給CEO老公朱志威，育有一女朱古力（C.C.），4月她喜曝懷上第二胎，預產期在7月，6日她在微博曬出孕媽咪穿搭，四肢纖細完全看不出8月孕肚，讓網友直呼太不科學。

關穎現懷胎8個月，6日她曬出美照，穿著粉色平口上衣和短褲的她，把孕肚遮得非常徹底，完全看不出懷孕，一雙纖細長腿就像少女身材，讓眾網友都驚呼太不科學，「腿太漂亮了」，這看起來一點都不像孕婦，令人驚艷。

(中時電子報)