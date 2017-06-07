2020國民黨吳朱配？朱立倫：做好市長工作
吳敦義當選新任國民黨主席，也讓2020年總統大選布局產生變化，外傳可能有吳敦義、朱立倫的吳朱配，朱立倫7日受訪時表示，對他來講每一天就是做好市長工作，國民黨現階段最重要的是執政縣市把市政做好，在立院黨團好好扮演在野黨角色，黨內更要團結，讓人民看到希望，也會是吳主席未來努力的重點。
至於吳敦義談到當年為了要栽培朱立倫當新北市長，先讓朱當行政院的副院長，又讓他當國民黨副主席，朱「不委屈」，朱立倫表示，他一直很感謝吳副總統，吳副總統是老長官，對他長期關心跟支持，能有機會服務新北市民，是很光榮的機會，他會全力以赴，繼續加油。
(中時)
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