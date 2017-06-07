被嫌「又老又醜又過氣」 言承旭傳遭陸劇換角

言承旭被傳將擔綱趙麗穎新戲的男主角，沒想到引發網友崩潰批評「又老又醜又過氣」。(中時資料照片)

日前對與林志玲復合鬆口「要看她態度啊」而掀起熱議的言承旭，如今除了因「言林配」舊聞再度躍上版面外，將演藝重心放在中國大陸的他，近來竟傳出被網友大罵「又老又醜又過氣」，甚至因此遭到換角，無緣與「中國五大花旦」之一的趙麗穎在螢光幕前談情說愛。

據《鏡周刊》報導，中國暢銷小說《你和我的傾城時光》去年宣布翻拍電視劇，女主角近來終於定案了由「小骨」趙麗穎出任，原先男主角部分曾有一說為萬人迷胡哥擔綱，但最新消息，乃是傳出40歲的言承旭出線，沒想到這消息引發趙麗穎粉絲強烈不滿，批評言承旭「又老又醜又過氣」、「髮型萬年不變」、「萬年道明寺」，而他的上一部在2015年推出的作品《最佳前男友》收視低迷，也被網友拿來作文章，直批他「倒貼趙麗穎蹭熱度」，還有人說這次男主角若真是他，那便要果斷棄劇。

然之後《你和我的傾城時光》公布了男主角人選，竟真的不是言承旭，被猜測是被罵到換角，或是他受不住批評拒演，而對於換角一事，言承旭經紀人閻柔怡回應：「沒有接這部戲耶！不知道為什麼一直誤傳我們(言承旭)要演」，透露此劇一開始就定了由趙麗穎及她所屬公司簽下的一個新人演出。

(中時電子報)