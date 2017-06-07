布局全球 美預測陸將在巴基斯坦建海軍基地

2014年9月27日，中國海軍艦艇訪問巴基斯坦，圖為長春艦停靠在巴基斯坦卡拉奇港碼頭。(圖/新華社)

中國逐漸展露布局全球軍事據點的野心，自從在非洲國家吉布提(Djibouti)部署首個軍事基地以後，美國五角大廈最新軍事報告預估，接下來，中國會在巴基斯坦建立新的海軍基地，陸續在全球重要的戰略要地插旗。

根據路透社報導，五角大廈呈交給國會的報告中指出，2016年，中國軍事上取得很多進展，主因是中國投注了相當多的國防費用，用於發展軍事，預估這筆費用超過1,800億美元(約新台幣5.4兆元)，這個數字大幅高出過去中國官方所提的國防預算1,400億美元(約新台幣4.2兆元)。

報告指出，儘管中國經濟積弱不振，但是在可預見的未來，中國軍事領導人在國防費用上將會再創下新高，看出中國布局全球軍事據點，和美國一較高下的野心。

中國軍隊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，參加「巴基斯坦日」閱兵儀式。(圖/新華社)

中國第1個海外軍事布局的地點在非洲吉布提，吉布提的中國海軍基地，也是美國重要的戰略軍事基地所在地，它是紅海的南方入口，可以通往蘇伊士運河航道，地處戰略要地。

繼非洲國家吉布提(Djibouti)以後，中國很可能會接著在巴基斯坦建立新軍事基地。巴基斯坦過去一直是大陸出口武器的主要國家，已經是亞太地區的主要市場。2011-2015年，中國外銷武器金額達200億美元，其中銷往亞太地區的業績就佔了將近一半，高達90億美元。

去年，中國與巴基斯坦簽署協議，同意向巴基斯坦出售8艘潛水艇。

(中時電子報)