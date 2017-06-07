來趟海上假期！盤點9艘2017必搭郵輪
不同於搭飛機還要趕轉機，搭郵輪悠哉出航，旅客的接受度也越來越高，感受大海遼闊的同時，還能享受船上各種豪華設施，而《CNN》也整理了2017年度新啟航的9艘郵輪，準備好來趟海上假期了嗎？
1.Flying Clipper
從帆船造型外觀上就能看出相當特別，150間套房可以供300名遊客在上頭休閒玩樂，包含了許多可承辦私人活動的多功能包廂，要在上頭半場演講也沒問題。
2.National Geographic Quest
National Geographic Quest特色可從其船名得知，主要是搭載旅客觀賞自然風光與野生動物，值得一提的是，上頭還提供海洋獨木舟供遊客體驗。
3.MSC Meraviglia
MSC Meraviglia是艘大船，能乘載5700名遊客同時在船上渡假，而其上的各國珍饈更是琳瑯滿目。
4.Silver Muse
雖只能載運約600名旅人，但船上設施毫不馬虎，包含8間餐廳以及爵士酒吧。其他設施還包括了spa、圖書館等等。
5.Majestic Princess
Majestic Princess可以乘坐3500多名旅客，主要客群以陸客為主，因此在飲食方面，經典粵菜可說是必吃，另外特別的是船上還有一間正宗巴黎小酒館。
6.Norwegian Joy
從船身東方味外觀就可得知，Norwegian Joy的主要客層也是陸客，搭載4000名旅客從大陸的港口出發，包含30個餐廳，甚至還可以學習太極拳與瑜伽。
7.Viking Sky
Viking Sky以及Viking Sun為兩艘姊妹船，船上設施如其船名般，充滿北歐風情，不但有芬蘭桑拿，還有北歐風格的溫泉，旅途從波羅的海到地中海。
8.Viking Sun
9.Seabourn Encore
Seabourn Encore載客量僅600人，但其上頭的300間客房都有私人陽台和時尚的大理石浴缸，當初設計理念就是要打造一艘遊艇式郵輪，因此內裝就像藝術品一樣，相當豪華。
(中時電子報)
文章來源：cnn
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