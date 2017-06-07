林晏弘奪輪椅桌球世界冠軍 林佳龍讚台中之光
台中市籍輪椅桌球選手林晏弘，5/21日於斯洛伐克的世界身心障礙桌球團體錦標賽戰中，強攻里約帕運銅牌隊伍土耳其奪下金牌，榮登輪椅桌球世界球王寶座！今天於市議會中，台中市長林佳龍特頒獎表揚，並稱讚他是「台中之光」，他長年來關心身心障礙者體育運動，使府將向教育部爭取台中打造台灣第一座身心障礙的運動中心！
原本嚴肅的議會殿堂，今天市議員陳清龍特別安排於議會總質詢時間，邀請市長林佳龍為世界冠軍林晏弘選手鼓勵，期待林晏弘未來能夠代表台灣、台中在國際舞台上爭取更多獎項；讓世界認識台灣，也彰顯台中市議會對於台中市身心障礙選手的重視與鼓勵。
林晏弘在2000年雪梨帕運會也曾奪得銀牌，經歷過16年努力，去年里約帕運會場上，他和程銘志搭檔出戰，一路打進金牌戰，可惜在金牌戰中不敵南韓隊，飲恨摘下銀牌；今年世界身心障礙桌球團體錦標賽上，經過教練悉心調整及各種戰術演練，兩人搭配更加契合，終順利為台灣搶回金牌。這面世界大賽的金牌更是台灣歷年以來最好的成績。
林佳龍也藉此機會特別宣傳下月7/16至19日，在靜宜大學將舉辦台中國際身心障礙桌球公開賽，將有來自10個國家、120名選手來台參賽；屆時世界冠軍林晏弘也將為台灣再披戰袍，為台中力拼留下金牌。
台中市身心障礙者體育會理事長陳清龍市議員及林佳龍市長共同邀請市民朋友，能夠在賽會期間進到賽場為所有中華隊成員加油，觀賞身心障礙桌球比賽的精采實況，也讓各國選手看到台中市民眾的熱情與球技。
(中時)
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