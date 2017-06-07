首曬2愛女！修杰楷噴父愛 抱咘咘又餵奶Bo妞

修杰楷樂當奶爸，一人照顧兩個前世情人，只見他一手抱著咘咘，一手餵奶Bo妞。（圖／取材自修杰楷臉書）

修杰楷日前到大陸首度挑戰古裝戲，愛家愛妻的他離家十多天，咘咘看著和修杰楷到公園出遊照，萌喊「爸爸⋯坐飛機⋯工作⋯加油」，為修杰楷暖打氣，近日賈靜雯受咘咘所託把修杰楷「抓回家」，夫妻倆還曬身高差放閃，修杰楷也樂過育兒生活，今（7日）則首曬咘咘、Bo妞兩愛女。

經過10多天工作拍戲後，修杰楷近日終於返家，並在今分享放假日常，修杰楷樂當奶爸，一人照顧兩個前世情人，只見他一手抱著1歲多的咘咘，一手餵奶2個多月大的Bo妞，修杰楷超狂一打二，也讓他直呼：「可以一個一個來好嗎！」

(中時電子報)