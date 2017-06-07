建設機構看好房市升溫 桃園老舊市區建案動土
德友建設機構看好房市升溫，位處桃園老舊市區建案今 (7)日動土，預訂9月開案，集團兩位董事長黃敦修、鄭兆佑也正式宣告2017年啟動「德友建築元年」。
德友建設機構董事長黃敦修表示，近年房市不景氣，更要凸顯與同業的差異化，去年主動與台灣建築安全履歷協會簽約，首件合作建案就是今天在桃園市桃園區火車站前商圈動土的建案。
除此之外，德友建設機構德億營造董事長鄭兆佑也強調，在房市不景氣的情況下，公司跳脫不同思維更加強房子的結構安全與耐震係數，在日本營造技術水平眾所皆知，年初決定不惜重本與岩田地崎合作，在「南華街案」引進更精密的建築工法。
今日動土的桃園區南華街案，類似台北車站商圈，居住人口密集，整合開發困難，原址更是已在地經營數十年的太子飯店，德友買下後慢慢整合改建，重新美化都市景觀，基地規劃地上24層、1~3房、17~37坪產品，鎖定年輕首購族群與置產收租客。
(工商)
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