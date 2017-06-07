建設機構看好房市升溫 桃園老舊市區建案動土

德友建設機構兩位董事長(右起)長黃敦修、鄭兆佑及台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發今日為南華街案動土祈福。圖／龍益雲

德友建設機構看好房市升溫，位處桃園老舊市區建案今 (7)日動土，預訂9月開案，集團兩位董事長黃敦修、鄭兆佑也正式宣告2017年啟動「德友建築元年」。

德友建設機構董事長黃敦修表示，近年房市不景氣，更要凸顯與同業的差異化，去年主動與台灣建築安全履歷協會簽約，首件合作建案就是今天在桃園市桃園區火車站前商圈動土的建案。

除此之外，德友建設機構德億營造董事長鄭兆佑也強調，在房市不景氣的情況下，公司跳脫不同思維更加強房子的結構安全與耐震係數，在日本營造技術水平眾所皆知，年初決定不惜重本與岩田地崎合作，在「南華街案」引進更精密的建築工法。

今日動土的桃園區南華街案，類似台北車站商圈，居住人口密集，整合開發困難，原址更是已在地經營數十年的太子飯店，德友買下後慢慢整合改建，重新美化都市景觀，基地規劃地上24層、1~3房、17~37坪產品，鎖定年輕首購族群與置產收租客。

(工商)