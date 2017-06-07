NBA》救人喔！ 培養默契感覺像相親？

杜蘭特(右)與柯瑞培養默契的感覺就像是在相親？(美聯社資料照)

根據美媒報導，史提芬柯瑞與杜蘭特本季第一次聯手就能打出如此亮眼的成績單，非常好奇兩人是如何培養默契的。沒想到柯瑞語出驚人地說「感覺就像在相親。」讓外界有著無限的遐想空間。

柯瑞開玩笑口吻表示，「我再也無法忍受那個傢伙了，他不但是好人，而且又幽默，跟他在一起實在太開心，感覺好像在參加相親節目。」

柯瑞說，「我們早在2009年就認識了，去年成為隊友，雖然不會每天串門子，但是當你們經過一起打球與拚戰的過程之後，友誼自然會急速攀升，現在已是無話不談，希望在未來的職業生涯我們可以繼續攜手打拼。」

(中時電子報)