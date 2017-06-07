男子山區打獵痛風發作 直升機吊掛救人
苗栗縣50歲高姓原住民2日和族人結伴到泰安鄉老松山區打獵，高姓男子昨天痛風發作，腳痛無法行走，打電話向外求救，苗栗縣政府消防局向內政部空中勤務總申請直升機，昨天因雲層條件不佳無法吊掛，今天一早高男在山區升起狼煙，加上山區晴朗無雲，早上7點許順利將臉色蒼白虛弱的高男吊掛送醫治療。
泰雅族高姓男子6天前和2名族人從梅園部落到老松山山區打獵，因豪雨造成大安溪暴漲，高姓原住民又手腳痛風發作無法渡河，6日打電話對外請求支援。
象鼻消防分隊員教導原民以手機google map定位，取得座標位置後通報大隊及指揮中心。大隊部指示象鼻分隊及雪霸國家公園警察隊、管理處巡山員共同組成地面搜救部隊，同步申請空勤總隊直升機。
昨天山區天候多變，空中能見度極低，且豪雨剛過，山壁土石鬆軟落石不斷，大安溪溪水暴漲，水流湍急，地面部隊無法順利抵達受困者位置，天色漸晚時暫停搜救任務，派遣2名人員駐守雪見遊客中心擔任地面觀測人員。
今日一早山區天氣晴朗無雲，可明顯看見高姓男子升起的狼煙，空中勤務總隊在6點30分起飛前往吊掛，順利將高姓患者吊掛落地，消防人員初步檢視患者無外傷，但臉色蒼白虛弱，由救護車送往東勢農民醫院，完成救援任務。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。