男子山區打獵痛風發作 直升機吊掛救人

今天清晨山區天氣晴朗，，空中勤務總隊直升機順利將高男吊掛下山。（苗栗縣消防局提供）

高男因痛風發作無法行走，救護員將他揹上救護車送醫。（苗栗縣消防局提供）

苗栗縣50歲高姓原住民2日和族人結伴到泰安鄉老松山區打獵，高姓男子昨天痛風發作，腳痛無法行走，打電話向外求救，苗栗縣政府消防局向內政部空中勤務總申請直升機，昨天因雲層條件不佳無法吊掛，今天一早高男在山區升起狼煙，加上山區晴朗無雲，早上7點許順利將臉色蒼白虛弱的高男吊掛送醫治療。

泰雅族高姓男子6天前和2名族人從梅園部落到老松山山區打獵，因豪雨造成大安溪暴漲，高姓原住民又手腳痛風發作無法渡河，6日打電話對外請求支援。

象鼻消防分隊員教導原民以手機google map定位，取得座標位置後通報大隊及指揮中心。大隊部指示象鼻分隊及雪霸國家公園警察隊、管理處巡山員共同組成地面搜救部隊，同步申請空勤總隊直升機。

昨天山區天候多變，空中能見度極低，且豪雨剛過，山壁土石鬆軟落石不斷，大安溪溪水暴漲，水流湍急，地面部隊無法順利抵達受困者位置，天色漸晚時暫停搜救任務，派遣2名人員駐守雪見遊客中心擔任地面觀測人員。

今日一早山區天氣晴朗無雲，可明顯看見高姓男子升起的狼煙，空中勤務總隊在6點30分起飛前往吊掛，順利將高姓患者吊掛落地，消防人員初步檢視患者無外傷，但臉色蒼白虛弱，由救護車送往東勢農民醫院，完成救援任務。

(中時)