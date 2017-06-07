台版拾穗！婦不捨稻田遭淹沒 兒雇20人採收

斗南石流溪附近稻田遭氾濫溪水淹沒，今天早上一名農友雇工把土裡的稻穗挖起來，了老母親的心願。（周麗蘭攝）

割起來的稻榖含沙量太大，無法用機械脫穀。（周麗蘭攝）

80歲農婦想陳情蔡英文被擋，今天兒子幫她割稻了卻心願。（周麗蘭攝）

雲林石牛溪上周末因豪雨暴漲溢堤，斗南信義育幼院附近數公頃稻田遭氾濫淹沒，80歲老農婦這幾天心情還是放不下，她兒子今天雇工20多個農婦手工割稻，了媽媽的心願。

80多歲陳姓老婦人表示，種田60多年第一次遇到這麼大水災，1.3甲稻田全部被土石淹沒變沙洲，只有零星稻穗露出地面，「再幾天就可以收割，現在全沒了！」

她哽咽說，前幾天總統蔡英文到勘災，想跟總統陳情卻被擋在外面，愈想愈不甘，雇工採收雖划不來，今天還是花了3萬元雇20人來收割。

婦人兒子表示，媽媽很這幾天很不捨，看了很難過，所以雇工人力採收，還請一部割稻機在一旁，想把稻穗放入脫穀結果都是泥土卡住，必須用傳統的打穀機了。

(中時)