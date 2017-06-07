恐攻後民調：英大選保守黨擴大領先
英國當地時間6月3日在倫敦著名地標倫敦橋發生駭人恐怖攻擊，造成7死48傷，不但全英人心惶惶也對當地時間6月8日舉行的英國大選產生影響。根據最新民調顯示，原本就佔有優勢的保守黨，持續擴大領先。
根據民調機構Opinium在周日至周二進行採樣民調顯示，保守黨領先在野的工黨約7%。不過民調結果特別之處在於保守黨支持率依舊保持43%，沒有增加，可是工黨支持率卻下跌1%到36%。顯示恐怖攻擊對工黨選情較有負面影響。由於英國選舉採用單一選區相對多數制，所以優勢些微的增加，可能會贏得更多席次。
倫敦橋恐怖攻擊後，民調結果顯示選民更關心國家安全議題，有11%受訪者表示反恐政策會影響他們的投票意向，相較於上周增加2%。至於其他議題的民調，現任英國首相梅伊所領導的保守黨在打擊恐怖主義及脫歐事宜，最值得信賴；但在醫療政策上，工黨較受選民青睞。
(中時電子報)
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