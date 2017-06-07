賴清德喊親中爭選票？賴士葆：2020選戰已開打
台南市長賴清德日前在議會答詢上表示自己「親中愛台」，然而總統府發言人林鶴明昨日表示，關於賴清德的發言，和政府一直以來的看法一致。對此，國民黨立委賴士葆表示，「原來民進黨內2020年的總統選戰已經開打，賴清德此舉分明是看凖小英民調持續低落，要透過爭取中間反獨選票的操作取而代之。」
賴士葆說近日大陸民運人士王丹的「台獨要流血」以及賴清德的「親中愛台」論引起社會譁然，「我們要奉勸持美日等外國護照的國內外華人對台灣的前途發展閉嘴，不要存著『別人小孩死不完』的心態對台灣指指點點，説三道四煽動暴力，台灣可容許這些假台人在台撈錢，但不歡迎對台干預內政及破壞社會安定」。
賴士葆說賴清德為了選票考量可以讓自己瞬間轉彎取悅中間選民是「天字第一號謊言」，聽來錯愕、錯愕、還是錯愕。賴士葆表示，無從相信他是一夕之間突然間頓悟想通，因為他過去從政期間透過「仇中、反中、恨中」的操作，他取消遙祭南京中山陵、黃帝陵、他修改國史館查檔規則、他拆除故宮南院12獸首、他禁止販售有關蔣介石商品、宣布廢除課微調如「木馬屠城記」等作法。賴清德的中心思想向來是要連根剷除與中華文化連結，再講說要親中是自相矛盾，心口不一的，過去的言行歷歷在目，可受公評，經不起實質檢驗，絕不會因為他說了親中就脫胎換骨，要看他實際做了什麼。
然而，總統府昨天也表達一樣立場，賴士葆說原來民進黨內2020年的總統選戰已經開打，「賴清德此舉分明是看凖小英民調持續低落，要透過爭取中間反獨選票的操作取而代之。」
賴士葆提及，任何可緩和兩岸緊張局勢台灣人不會反對，但若總統府真的要與賴清德唱「親中愛台」的同調，請拿出具體做法修改過去在民進黨堅持下的仇中反中之政策，例如陸配六年改四年取得身分證、陸生納保歧視條款的修正⋯等，都應納入臨時會的討論案並予與通過，否則總統府的發言只是騙選票徒增笑柄而已。資訊氾濫的時代，民智大開，政治人物不要以為自己的智慧特別高超，可以用文字遊戲來愚弄百姓。
(中時電子報)
文章來源：賴士葆臉書
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