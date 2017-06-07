鄭文燦：和中愛台 對兩岸都好

桃園市長鄭文燦表達「和中愛台」立場。（甘嘉雯攝）

台南市長賴清德日前答詢答覆國民黨市議員張世賢質疑他「反中、台獨」，以「親中愛台」引發爭議，桃園市長鄭文燦7日面對同為國民黨議員林政賢質詢時表示，愛台及親中我不反對，要兩邊都好，他用「和中愛台」表達立場。

(中時)