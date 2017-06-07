殺墨6---洪根深作品展
南台灣高雄「黑派」創作，後現代水墨畫重要代表人物洪根深，應台北「有璽藝術空間」之邀請，將於106年 6 月11 日至 8月 6日在「有璽」展出其近期力作。
卓立特行的洪根深，以其強烈的自我意識，纖細敏銳的感知，在藝術生命中大破大立，變革求新，風格表現多元化。迄今洪根深已參加二百多次聯展，舉辦41次個展。這次訂名為殺墨6的作品展，作品內涵持續深化心象表現的層次，以及對社會環境文化的關懷與省思。近年的作品，以石膏堆疊、「減法洗墨」，打破水墨畫舊有的「加法用墨」，創新技法而發展出「黑畫」特質畫風。
洪根深數十年來堅毅不輟的創作，內在蘊藏的「原創性格」，來自於他的原鄉---海、風、人合一的玄武澎湖。去年，澎湖縣已規劃將成立「洪根深美術館」，典藏其捐贈的一生力作及文物、手稿。
有璽藝術空間位於台北市松山區三民路136巷26號一樓。開放時間：週二至週日11:00—18:00。開幕茶會: 6月11日下午三時。
(中時電子報)
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