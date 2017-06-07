你絕對不知道！《神力女超人》超級隱藏版彩蛋
DC旗下的《神力女超人》全球票房開紅盤，女主角蓋兒加朵更是紅到最高點，她剛柔並濟，結實健康的身材成為全球女性共同追求的目標。而《神力女超人》現在更釋出一個隱藏版彩蛋，不過這個彩蛋恐怕許多人根本都沒發現，如今揭曉讓影迷都超級驚喜。
《神力女超人》的監製查克史奈德，同樣也是《蝙蝠俠大戰超人》的導演，近來趁著電影大熱時，曬出一張穿著軍裝的老照片，而其實背景就和神力女超人與其他夥伴在戰場上的一模一樣，不少粉絲都驚呼「你有演？」不過查克史奈德其實出現的片段，是在最後戰後牆面上的尋人啟事中，讓不少影迷大呼「這太難」，更說這根本是超級隱藏版彩蛋。
(中時電子報)
關鍵字：神力女超人
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