你絕對不知道！《神力女超人》超級隱藏版彩蛋

《神力女超人》這個超級隱藏版彩蛋，就算仔細看恐怕都沒能發現！（圖／達志影像、取自Twitter）

DC旗下的《神力女超人》全球票房開紅盤，女主角蓋兒加朵更是紅到最高點，她剛柔並濟，結實健康的身材成為全球女性共同追求的目標。而《神力女超人》現在更釋出一個隱藏版彩蛋，不過這個彩蛋恐怕許多人根本都沒發現，如今揭曉讓影迷都超級驚喜。

《神力女超人》的監製查克史奈德，同樣也是《蝙蝠俠大戰超人》的導演，近來趁著電影大熱時，曬出一張穿著軍裝的老照片，而其實背景就和神力女超人與其他夥伴在戰場上的一模一樣，不少粉絲都驚呼「你有演？」不過查克史奈德其實出現的片段，是在最後戰後牆面上的尋人啟事中，讓不少影迷大呼「這太難」，更說這根本是超級隱藏版彩蛋。

(中時電子報)