講話臭奶呆剪舌根？ 很不OK！
小朋友講話奶聲奶氣，讓大人們融化不已，但可注意到家中小孩講話臭奶呆呢？許多長輩發現小孩講話發音不清楚，會認為是舌繫帶過緊，只要剪一點舌根就可以解決，但其實有可能是小朋友沒有找到正確發音方式而造成臭奶呆！
引述自由時報報導，亞洲大學附屬醫院復健科陳蓉妍語言治療師指出，家長們迷信剪舌根可以使幼童講話恢復正常，然而只有在舌繫帶過短而無法吸奶以及吐舌頭，舌間無法超過下唇的情況，才需要剪開舌繫帶，而大部分小朋友發音不清楚，主要是使用錯誤發音方式，造成構音異常，就算幫小朋友剪舌根也是無法改善臭奶呆情況。
講話是由胸腔送氣經過聲帶，再透過唇、齒、舌頭構音器官運作，而形成外界聽到的聲音，學齡前小朋友在構音器官運作或口腔肌肉協調出現問題，就有構音錯誤及構音異常的發生。
陳蓉妍語言治療師說明，構音異常的原因可能是語言刺激少、唇顎裂、智能不足、聽力障礙、牙齒排列不整齊、腦性麻痺或感覺統合異常等先天性神經系統及器質性缺陷所造成的，需要構音矯正才能解決發音問題。
目前治療方式，會以趣味的方式對構音異常的小朋友進行個別治療，包含玩遊戲、繪本，利用視覺回饋，讓幼童了解如何正確發音，而在家中，家長們可以以錄音的方式，讓小朋友知道哪裡發音錯誤，建議不要以責備方式教導孩子，否則會導致小朋友不敢開口學習。
如果家中3、4歲的小朋友發音仍不清楚，建議可以治醫院或耳鼻喉科診所檢查是否為舌繫帶過緊或是構音異常，再進行正確的治療方式才是上策。
(中時電子報)
關鍵字：幼童
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