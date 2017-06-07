男酒駕撞小黃 肉身撞破車窗卡嚴重

許男酒駕擦撞小黃，其中許男疑未繫好安全帶，身體撞破車窗，傷勢較重。(劉宥廷翻攝)

24歲許姓男子今天清晨酒駕在六合、錦田路口與計程車攔腰擦撞，車輛板金受損，許男疑未繫好安全帶，身體撞破車窗，傷勢較重，另小黃的45歲龔姓司機及車內乘客僅受輕傷，自行至醫院包紮傷口；警到現場勘測並實施酒測，龔男測試值0 MG/L，但許男酒測值則高達0.97 MG/L（經抽血換算呼氣值），全案先依公共危險罪送辦。

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(中時)