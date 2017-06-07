MLB》遭皇家再見轟擊落 太空人斷11連勝

穆斯塔卡斯轟出再見2分炮，斷太空人11連勝。(美聯社資料照)

太空人近期如入無人之境，打出傲人的11連勝，並以客場11連勝締造隊史新猷，他們挾連勝氣勢7日再戰皇家，前7局4分領先，看似勝券在握，沒想到牛棚竟放火，讓皇家逮到機會追平，9下2出局後，穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)大棒一揮，用一記再見2分炮，率隊9比7勝出，斬斷太空人連勝。

(中時電子報)