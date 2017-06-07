6月7日中視午間新聞搶先看

別輕忽! 吳德榮:下週三中南部防劇烈降雨

氣象專家吳德榮指出，下周二起西南氣流逐漸增強，迎風面將有明顯降雨。下周三至下周五，一波滯留鋒面前緣伴隨著西南氣流，「與上周豪雨條件如出一轍」。恐怕會再出現劇烈天氣.

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台中透天厝夜火3送醫 母女2人命危

台中市北區一戶透天民宅，今天凌晨發生火警，台中市消防局救出受困母女3人，其中44歲的母親與6歲的女兒救出時無生命跡象，到院後搶救恢復呼吸心跳，警消目前正調查起火原因。

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太甜傷身! 國健署首訂"甜食"攝取上限

國健署首次制定「甜食」的攝取上限，建議每日不宜攝取超過總熱量的10％，主要原因是糖飲傷身；以全糖珍珠奶茶七百毫升，含糖量近六十二公克，幾乎一天一杯就糖量爆表。

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(中時電子報)