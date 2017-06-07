吳德榮提醒 下週恐再出現劇烈天氣

氣象專家吳德榮提醒，下週又有鋒面，需密切注意是否帶來劇烈天氣。（報系資料照 洪錫龍攝）

上週全台經歷梅雨鋒面加西南氣流帶來的暴雨天氣，本週大部分地區天氣穩定，部分地區有局部短暫陣雨。不過下週又有鋒面報導，氣象專家吳德榮提醒，劇烈天氣發生的機率不該被小看，要持續密切觀察。

吳德榮在《洩天機教室》專欄指出，最新(6日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週二(13日)西南氣流逐漸增強，迎風面有明顯降雨，尤其南部、中部山區。下週三至五(14至16日)滯留鋒在北部海面至北部陸地一帶徘徊，鋒面前伴隨西南氣流。

由於是模式第8至10天的模擬，不確定性較大，尚不適合拿來推估各地將受到的影響；但模式顯示岀，其伴隨大量降雨及產生劇烈天氣的機率，絕不該被小看。吳德榮提醒，要持續密切觀察鋒面及西南氣流的相對位置及強度，其對各地的影響的程度也才會逐漸清楚。

(中時電子報)