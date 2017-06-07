疑抽菸惹禍 男險害9旬母和親姊命喪火窟

深夜住宅火警，社區驚醒，彰化消防局動員救出91歲和66歲母女。（吳敏菁翻攝）

疑似男子抽菸釀火災，差點讓同住一棟房的媽媽和姊姊也遭殃。（吳敏菁翻攝）

深夜住宅火警，消防隊搶救。（吳敏菁翻攝）

疑似男子抽菸釀火災，差點讓同住一棟房的媽媽和姊姊也遭殃。（吳敏菁翻攝）

抽菸險害老母親和親姊姊喪火窟！彰化市寶山路2樓透天厝民宅凌晨2點30分傳出火警，彰化縣消防局從2樓陽台救出91歲老太太和66歲女兒，住在1樓房間的兒子，發現一失火就搶先衝到戶外了，看到母姊被救出來，警消詢問住幾樓、當時在做什麼？坦承「我在抽菸啦！」

這起凌晨宅火警讓社區從睡夢中都被驚醒，彰化縣消防局派出14輛各式車輛、36名消防人員搶救，整棟房子不斷竄出濃煙，66歲婦人在陽台大喊「緊救人喔！阮阿母還在裡面！」消防人員布水線灌救，並迅速架起消防梯，衝上2樓救人，66歲婦人在消防隊員引導下從陽台爬下消防梯，消防隊員並衝進屋內將91歲老婦人背出火場，附近社區住戶全熱烈拍手，鼓掌感謝消防人員英勇救人。

火勢很快撲滅，消防救護車緊急護送母女到彰化基督教醫院，幸好只是受到嗆傷，沒有大礙。消防隊初步調查，起火點在1樓，家具全被燒毀了，91歲老太太的兒子就住在1樓後方的房間。男子面對鄰居議論紛紛，不滿是社區不定時炸彈，他坦承「那時陣有抽菸啦！哪知突然就燒起來，就先衝出去了！」這起疑似抽菸引起的火災。警消還在進一步釐清肇事的原因。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時)