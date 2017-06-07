NBA》騎士幕後功臣年薪不到200萬

騎士隊總管大衛葛瑞芬的合約在今夏到期。(美聯社資料照)

打造連續3季闖進總冠軍系列賽，並且拿到一座冠軍獎盃的騎士幕後功臣年薪竟然不到200萬美元，讓外界感到驚奇與訝異。

根據《克里夫蘭老實人報》指出，騎士總管大衛葛瑞芬與騎士的合約即將在7月1日到期，葛瑞芬已在尋求一張大合約飯票。

詹姆斯在2015年重返騎士，葛瑞芬扮演著關鍵角色，但是待遇卻遠遠不及他幫助球隊帶來的榮耀與成就。

詹姆斯曾在今年4月要求騎士留下葛瑞芬，而且目前也有多支球隊留下管理層位置有意延攬他，然而騎士老闆吉爾伯特至今都沒有開口是否留人，有可能是想要等到總冠軍賽打完之後才會考慮他的去留。

尼克當初為了禮聘「禪師」傑克生，送出5年6000萬美元天價合約，年薪高達1200萬美元，如今尼克卻是分崩離析，相較之下葛瑞芬實在是物美價廉啊！

(中時電子報)