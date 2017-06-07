轎車與機車對撞 交大2生一死一傷

新竹交通大學徐姓和黃姓學生今天上午7點許共乘一部機車行經苗栗縣後龍鎮台六線與西濱公路匝道路口，與駕駛休旅車的張姓女子對撞，22歲徐姓機車騎士到院前無生命跡象，黃姓機車乘客全身多處挫傷及骨折，目前暫無生命危險，張姓女駕駛手臂則有輕微擦傷。

由於肇事路口並無號誌燈，飽受驚嚇的張姓女駕駛初步向警方說，上班途中經過路口，機車從叉路竄出發生對撞，肇事原因仍待警方進一步釐清。

(中時)