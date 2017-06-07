世大運委外售票花三千萬 民團質疑市府圖利
世大運預計8月在台北舉辦，開閉幕式及賽事票價日前出爐，市府預計總票房約6730萬元，委託廠商售票成本則為3000萬元。對此，社運團體「白色正義聯盟」提出質疑，認為台北市府有圖利之嫌。
白色正義聯盟(簡稱白盟)今天(7日)在臉書發文，指世大運售票的成本完全不合邏輯，因為一般售票系統只收5-7%，但市府委外的成本高出行情10倍之多；也就是說，廠商只要打折賣給團體就輕鬆淨賺3000萬。
白盟質疑市府何不委託各大連鎖售票系統就好，也認為不應一直把柯文哲當神，覺得他做什麼都對。
白色正義聯盟創立於2014年的太陽花時期，訴求是支持通過服貿協定，並要求佔據立法院的學生退出國會。
(中時電子報)
文章來源：白色正義聯盟臉書粉絲頁
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