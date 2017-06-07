鬼扯！美沒和沙烏地簽3兆軍售約

美國總統川普5月首度外訪，便造訪產油大國沙烏地阿拉伯，當時華府官員宣布，雙方簽訂了高達1,100億美元（約3.3兆台幣）的軍售案。然而，布魯金斯研究所（Brookings Institution）的瑞戴爾（Bruce Riedel）為文指出，這根本是假消息。

瑞戴爾曾任美國中央情報局（CIA）分析師，也曾擔任歐巴馬總統的政策顧問。他在文章中指出，經過與國防業及國會山莊熟人接觸並詢問，結果他們都異口同聲地說，並沒有價值1,100億美元的合約，有的只是成堆意向書。

(中時電子報)