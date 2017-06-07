小貨車追撞工程車 駕駛遭夾車頭內

一輛小貨車今天上午10時行經路竹科學園區聯絡道時，疑因未注意前方正在施工的工程車直接撞上，小貨車駕駛被夾在扭曲變形的車頭內，動彈不得，警消獲報後趕到現場處理，駕駛順利被救出，意識清楚，但他左腳有開放性骨折，送醫治療中，詳細事發原因將待深入調查。

(中時)