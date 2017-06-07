接軌國際！中台科大攜手美國中醫學院
邁向國際化，中台科技大學與美國華美中醫學院攜手合作，雙方未來將透過研修課程、網路教學平台與移動師資教學等方面進行交流，校方強調，中台學生畢業後可攻讀美中醫學院學位、並透過考試認證後在美執業，雙方教師也將共同研究傳統中國醫學及藥草。
中台科大表示，世界醫學發展趨勢已由原本的「治療疾病」逐漸轉為「預防疾病」與「增進健康」，使得預防與治療效果兼備的中草藥等傳統醫療受重視，世界衛生大會並將「傳統醫學」列為重要議題，回應此發展，中台特地與美國華美中醫學院開啟合作，盼協助學生拓展國際視野。
中台科大校長李隆盛指出，合作備忘錄簽訂後，未來兩校將以教師合作研發、學生進修課程與網路教學等模式合作，學生不用出國即可交流、學習，中台畢業生再攻讀美中醫學院學位後並取得當地認證，就可在當地執行中醫藥與針灸業務。
(中時)
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