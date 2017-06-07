精準醫療翻轉診斷! 貧血女基因檢測發現誤診40年

中國附醫利用基因體定序檢檢測２萬個基因進行疾病診斷。（馮惠宜攝）

中國附醫今（7）日盛大舉辦「精準醫學門診」揭幕儀式，包括中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、亞洲大學校長蔡進發、中央研究院研究員鄔哲源，以及中國附設醫院長周德陽等人共襄盛舉。（馮惠宜攝）

從血液抹片發現40歲女子是過多的血小板是因為紅血球碎片造成的誤判，真正的致病機轉是因細胞內質網相關的基因突變引起。(馮惠宜攝)

中國附醫副院長強調，該院精準醫學門診是台灣第一個將精準醫療應用在門診診斷治療上的醫院。（馮惠宜攝）

一名40歲女子從小被診斷為重型地中海貧血及血小板過多症，後來並被切除脾臟及長期服用抑制血小板功能的藥物，進一步做全外顯子基因體定序，才發現真正的致病機轉是因細胞內質網相關的基因突變引起「先天性紅血球生成異常性貧血」，輸血治療地中海貧血反受其害。

中國醫藥大學附設醫院7日正式開啟「精準醫學門診」，中國附醫副院長張建國指出，這也是台灣首創將2萬個外顯子子基因檢測引用在門診診斷治療上，對於難以診斷治療的遺傳、罕見疾病、癌症復發、癌症治療不佳的患者可望提供更精準的的治療方向。

張建國也以這名患者的病例為例，指出，這名患者因貧血從小被診斷為重型地中海貧血及血小板過多症，還因被切除脾臟及長期服用抑制血小板功能的藥物，但利用全外顯子基因體定序，結果顯示，過多的血小板是因為紅血球碎片造成的誤判，真正的致病機轉是因細胞內質網相關的基因突變引起，也因此建議其主治醫師改變治療方向。

張建國指出，早在2013年，中國附醫就開始發展有關基因體的檢驗，在2015年8月更將精準醫學的研究規劃成為最重要的方向之一，投入大量的經費及人力。在全院各科醫師積極投入下，一方面建立了精準醫學的核心技術，基因體定序及生物資訊分析系統，一方面進行各種困難診斷疾病的基因體檢驗分析。同時為了服務更多的病人，臨床應用級的基因體檢驗部應運而生，這是由美國臨床病理實驗室(CAP)認證通過，是國內罕見的外顯子體定序檢驗(Exome sequencing)認證通過的檢驗部。

中國附醫成立精準醫學門診，也是全台第一個將精準醫療應用在門診診斷與治療上，未來將有系統地提供更多病患全方位的智慧醫療。包含從檢測、生物資訊分析、驗證到判讀，提供一站式的服務，全部工序均在院內完成，並且以檢測2萬個基因來診斷癌症、罕見疾病及各種遺傳病。

(中時)