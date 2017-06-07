精準醫療翻轉診斷! 貧血女基因檢測發現誤診40年
一名40歲女子從小被診斷為重型地中海貧血及血小板過多症，後來並被切除脾臟及長期服用抑制血小板功能的藥物，進一步做全外顯子基因體定序，才發現真正的致病機轉是因細胞內質網相關的基因突變引起「先天性紅血球生成異常性貧血」，輸血治療地中海貧血反受其害。
中國醫藥大學附設醫院7日正式開啟「精準醫學門診」，中國附醫副院長張建國指出，這也是台灣首創將2萬個外顯子子基因檢測引用在門診診斷治療上，對於難以診斷治療的遺傳、罕見疾病、癌症復發、癌症治療不佳的患者可望提供更精準的的治療方向。
張建國也以這名患者的病例為例，指出，這名患者因貧血從小被診斷為重型地中海貧血及血小板過多症，還因被切除脾臟及長期服用抑制血小板功能的藥物，但利用全外顯子基因體定序，結果顯示，過多的血小板是因為紅血球碎片造成的誤判，真正的致病機轉是因細胞內質網相關的基因突變引起，也因此建議其主治醫師改變治療方向。
張建國指出，早在2013年，中國附醫就開始發展有關基因體的檢驗，在2015年8月更將精準醫學的研究規劃成為最重要的方向之一，投入大量的經費及人力。在全院各科醫師積極投入下，一方面建立了精準醫學的核心技術，基因體定序及生物資訊分析系統，一方面進行各種困難診斷疾病的基因體檢驗分析。同時為了服務更多的病人，臨床應用級的基因體檢驗部應運而生，這是由美國臨床病理實驗室(CAP)認證通過，是國內罕見的外顯子體定序檢驗(Exome sequencing)認證通過的檢驗部。
中國附醫成立精準醫學門診，也是全台第一個將精準醫療應用在門診診斷與治療上，未來將有系統地提供更多病患全方位的智慧醫療。包含從檢測、生物資訊分析、驗證到判讀，提供一站式的服務，全部工序均在院內完成，並且以檢測2萬個基因來診斷癌症、罕見疾病及各種遺傳病。
(中時)
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