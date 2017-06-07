生活新品味！星巴克全新夏季商品搶市
炎炎夏日到來，統一星巴克此次以居家咖啡生活、夏日戶外出遊即異國早餐輕食為主軸，推出35項商品搶攻夏天熱浪商機，6月7日起全台門市同步上市。
針對居家咖啡生活體驗，推出濾泡式冷萃咖啡粉與星巴克VIATM抹茶粉，在家也能簡單DIY。「星巴克VIATM抹茶粉」以日本京都抹茶粉為基底，加入牛奶調和，奶香與抹茶香氣在口中融合;另一款「濾泡式冷萃咖啡粉」選用哥倫比亞、肯亞咖啡豆混合，加入冷水萃取沖泡保留咖啡原味，舌尖感受巧克力與柑橘調性，令人難忘。
夏季出遊可攜帶全新海灘亮彩風情系列保溫瓶，以特殊多彩設計創造繽紛夏季感。具有夜光效果的「星星夜光隨身瓶」、「星星夜光餐食罐」，滿足戶外露營、晚上運動等不同族群。
現代人平日早起工作，假日給自己時間充分休息，享受美味早午餐，是人生一大享受。星巴克全新「甜心菠蘿可頌」以特調奶油、杏仁粉、糖粒及菠蘿可頌堡體製作，一口咬下鬆軟酥皮帶有些許甜味與多層次可頌堡體，外層糖粒有畫龍點睛之效;「歐姆蛋嫩雞捲餅」則以番茄捲餅包裹新鮮雞肉，搭配蛋片、小黃瓜、甜椒及起司抹醬享用清爽又健康。此次特別推出「早安可頌週」活動，6月14日至20日期間，每日11點前點購可頌系列商品與大杯飲料，飲料自動升級特大杯。
(中時)
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