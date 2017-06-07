桃猿動紫趴 蘇永康首度球場獻唱

Lamigo桃猿動紫趴，將邀請知名歌手蘇永康到場獻唱。(猿隊提供)

Lamigo桃猿上半季主場最後一個主題趴「動紫大盛音樂祭」，今球團宣布在10日六動紫大盛的演唱嘉賓將邀請蘇永康蒞臨現場，蘇永康將專程來台為所有的球迷朋友獻唱蘇式情歌。

猿隊今年將經典主題日動紫趴越辦越盛大，日前宣佈多位知名歌星將來到球場開唱，今確定邀請蘇永康與大家見面，除了其他樂團的熱鬧舞曲外，也讓蘇永康的彼蘇式情歌當動所有球迷；蘇永康此次來台獻唱，也是生涯首度進入台灣的棒球場表演，動紫大盛週六夜將在他的歌聲當中呈現截然不同的美聲氛圍。

蘇永康再度來台開唱，也特別錄製短片向台灣的歌迷寒暄，他說：「真的好久不見，相約動紫大盛，在桃園國際棒球場不見不散！」

(中時電子報)