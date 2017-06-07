入演藝圈人生被約束 李敏鎬：想找回原本自我

李敏鎬演出《繼承者們》爆紅，將其事業版圖拓向全球。(圖/men’s uno)

「男神掌門人」李敏鎬出道至今11年，因為主演《花樣男子》初嚐走紅之味，尤其2013年主演《繼承者們》，更將其事業版圖拓向全球，目前等待報效國家的他，幾乎沒有安排任何工作行程，讓他享受久未有的「遊手好閒」時光，不過也坦承入行11年以來，由於太多現實面的約束，幾乎遺忘真正「李敏鎬」的模樣。

韓劇《藍色海洋的傳說》中，李敏鎬吊兒郎當的演技成了話題，對於被外界喻為「台詞製造機」，是如何面對劇中肉麻台詞?他表示碰到這種情況，就會加倍投入更多情感、集中精神去演戲，但在現實生活中若遇到劇情中的狀況，李敏鎬也談及自己的愛情觀，他表示會為了守護愛情做出最適合選擇，但真正的愛情其實不需要特別去改變或實現承諾，畢竟維持最初面貌也是很重要。

正值而立之年的他，目前處於「暫時」淡出演藝圈之際，這也讓他省思入行十多年來，受到過多外來因素的約束及限制，讓他想藉此重新尋獲最初的面貌，畢竟對於一名稱職演員而言，就是在追求未來發展時必經的過程。

(中時電子報)