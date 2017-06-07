世大運傳聖火 傳彭于晏、陳意涵入列

「人氣女神」陳意涵形象健康。(中時資料照)

「國民男神」彭于晏。(中時資料照)

(12:55更新文圖)有「小奧運」之稱的世界大學運動會，8月19日在台北登場，聖火傳遞員除先前曝光的演員郭書瑤外，最新消息是「國民男神」彭于晏，以及「人氣女神」陳意涵也會參與。《聯合報》即時新聞今報導，世大運發言人楊景棠回應，這部分請拭目以待，相信會很精彩。

世大運聖火傳遞路線已確定，從世大運第一屆主辦城市義大利杜林舉行母火引燃儀式後，一路傳回台灣，在台灣的路線還會接續呈現「L、O、V、E」，最後於世大運開幕日回到台北。

聖火6月20日從義大利出發，29日抵台，接力傳遞聖火的有以電影《志氣》獲金馬新人獎的郭書瑤、世界羽球球后戴資穎、「桌球王子」江宏傑等台灣之光。台北市長柯文哲特別指示要全程錄影，記錄聖火傳遞過程。

(中時電子報)