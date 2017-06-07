NBA》魔術強森：80年代湖人可橫掃勇士

魔術強森認為80年代的湖人可以橫掃本季勇士。（美聯社資料照）

「魔術」強森近日受邀出席活動時被問到如何評價本季的勇士，強森直言，上世紀80年代的湖人足以橫掃現在的勇士。

史提芬柯瑞與杜蘭特在本季展現出來的統治能力有目共睹，外界不少人認為這支金州大軍是NBA史上最強的球隊，甚至超越「籃球之神」喬丹當時坐鎮的公牛王朝。

對此「魔術」強森不以為然的說，勇士的陣容太過矮小，當初的我們可以不費吹灰之力剿滅他們。

同樣受邀出席活動的強森恩師「油頭」教練萊利回了一句話，他們有誰能夠防守賈霸？強森哈哈大笑說，帕楚利亞嗎？

強森嘲諷表示，如果只拿到一座總冠軍的騎士和勇士就能夠被稱為王朝球隊，那麼這個王朝也未免太不實在了吧！

(中時電子報)