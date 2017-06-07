俄駭客又搞鬼？遭控植入假新聞 點燃卡達斷交潮導火線

卡達首都杜哈。(圖/美聯社)

中東以石油致富的小國卡達，近日遭鄰近的7國以「反恐」為由斷交，一夕之間成為波斯灣孤兒，卡達和美國官方直指這起外交危機的導火線並非如表面看起來的單純，疑似是去年介入美國的俄國駭客推波助瀾導致，他們駭入了卡達國營電視台植入假新聞，造成卡達與鄰國的嫌隙，進而引發一連串的斷交潮。

據《CNN》報導，卡達政府稱其國營媒體卡達新聞社（Qatar News Agency）在上個月23日，被植入了一假新聞，內容報導卡達統治者看似和伊朗及以色列十分友好，並且質疑美國總統川普(Donald Trump)還可以執政多久。

沙烏地阿拉伯5日指控卡達「破壞區域穩定」，支持包含穆斯林兄弟會、伊斯蘭國與蓋達基地組織等恐怖組織，與其斷交，隨後埃及、巴林、阿聯酋、葉門，以及利比亞東部政府與馬爾地夫也跟著宣布和卡達斷交。

卡達外交部長阿爾塔尼(Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani)表示，美國聯邦調查局(FBI)已經證實國營媒體遭駭，被植入了假新聞，他也說：「外界對卡達的指控是基於錯誤的資訊，我們認為整起外交危機都是源自於捏造的新聞」。

美國官方表示，調查單位認為卡達這起遭害案是俄國駭客在幕後操盤，手法和介入美國2016年的總統大選類似，俄國的目標似乎是要造成美國和其盟友之間的嫌隙，在這幾個月中，俄國的駭客的活動包括製造假新聞來影響法國、德國的選舉。

卡達官方則表示，近日FBI已經派小組前往卡達首都杜哈調查此事，卡達內政部長也正在和美國聯邦調查局以及英國國家犯罪調查局(NCA)合作，試圖找出幕後的駭客，調查報告將於近日出爐。

(中時電子報)