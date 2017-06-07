俄駭客又搞鬼？遭控植入假新聞 點燃卡達斷交潮導火線
中東以石油致富的小國卡達，近日遭鄰近的7國以「反恐」為由斷交，一夕之間成為波斯灣孤兒，卡達和美國官方直指這起外交危機的導火線並非如表面看起來的單純，疑似是去年介入美國的俄國駭客推波助瀾導致，他們駭入了卡達國營電視台植入假新聞，造成卡達與鄰國的嫌隙，進而引發一連串的斷交潮。
據《CNN》報導，卡達政府稱其國營媒體卡達新聞社（Qatar News Agency）在上個月23日，被植入了一假新聞，內容報導卡達統治者看似和伊朗及以色列十分友好，並且質疑美國總統川普(Donald Trump)還可以執政多久。
沙烏地阿拉伯5日指控卡達「破壞區域穩定」，支持包含穆斯林兄弟會、伊斯蘭國與蓋達基地組織等恐怖組織，與其斷交，隨後埃及、巴林、阿聯酋、葉門，以及利比亞東部政府與馬爾地夫也跟著宣布和卡達斷交。
卡達外交部長阿爾塔尼(Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani)表示，美國聯邦調查局(FBI)已經證實國營媒體遭駭，被植入了假新聞，他也說：「外界對卡達的指控是基於錯誤的資訊，我們認為整起外交危機都是源自於捏造的新聞」。
美國官方表示，調查單位認為卡達這起遭害案是俄國駭客在幕後操盤，手法和介入美國2016年的總統大選類似，俄國的目標似乎是要造成美國和其盟友之間的嫌隙，在這幾個月中，俄國的駭客的活動包括製造假新聞來影響法國、德國的選舉。
卡達官方則表示，近日FBI已經派小組前往卡達首都杜哈調查此事，卡達內政部長也正在和美國聯邦調查局以及英國國家犯罪調查局(NCA)合作，試圖找出幕後的駭客，調查報告將於近日出爐。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。