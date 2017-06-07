同班24學童起紅疹 衛生局到校了解

台北市敦化國小傳出學童腰部起紅疹，且不只一位學童有此狀況。對此，台北市衛生局疾管處今天表示，發病人數24人，都在同一班，症狀為紅疹。6月5日有15人紅疹已退。˙

疾管處指出，6月3日請馬偕醫師至校初步診斷為疑似疥瘡，當日預防性投藥，6月5日皮屑測試3人，均為陰性。校方已將該班移至另一個班級上課，原班級消毒。

(中時)