澎湖「司法與我」徵文賽 檢察長親赴中屯國小頒獎
澎湖地檢署106年「司法與我」徵文比賽得獎名單公布業已公布，鄭鑫宏檢察長為了鼓勵表現優秀的縣內學子，特別於今(7)日上午8點親自前往中屯國小，利用該校升旗典禮時間親自頒發獎狀及圖書禮券600元給國小組第一名之許捷恩同學，並利用本次集會時間，向師生們簡要說明地檢署的業務進行法治教育宣導。
檢察長鄭鑫宏表示，親自到校頒發獎狀是希望避免師生們舟車勞頓，影響上課。另一方面更希望藉由公開的頒獎活動，除了嘉許同學的優異表現，也期望其他同學見賢思齊，互相砥礪，未來能有更優秀的表現，中屯國小師生們對於鄭檢察長親自到校頒發獎狀及勉勵都開心不已。
檢察長鄭鑫宏進一步表示，「106年澎湖地區司法文物聯合檔案展」實體展雖然已在2月26日結束，但地檢署為了讓有心學習及了解法律知識之民眾及學子們不受時間、場地及檔期之限制，因此聯合其他機關開辦線上檔案展。
辦理106年「司法與我」徵文比賽，則是希望加強檔案推廣運用，以發揮檔案之最大價值，使本地學子瞭解我國司法及矯正制度，知法進而建立守法觀念,本次的活動獲得廣大迴響，也有台北市的同學投稿參賽，相信能對於培育小小司法尖兵，建立法治觀念有相當的成效。
(中時)
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