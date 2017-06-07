當街譏諷男子「那話兒小」 小三公然侮辱遭訴
北市一名黃姓女子與吳姓人夫外遇多年，遭吳妻控告妨害家庭。不料黃女與吳男至台北地檢署開庭後，又在博愛路口大聲爭吵，黃女氣得當眾譏笑吳男「懶覺一節仔」(台語，意指生殖器短小)，另吃上公然侮辱官司。北檢認為，雙方坦承通相姦一事，黃女也坦承吳男就是小所以才會那樣說，今日依相姦罪、公然侮辱罪起訴黃女。
黃姓女子與吳姓人夫在茶室相識，發展婚外情長達近10年，後因黃女不堪吳男時常動粗而分手，並為傷害罪互告鬧上法院。台北地院去年審理傷害案時寄發傳票至吳家，被吳男女兒察覺有異，婚外情意外曝光。
吳姓男子不敵女兒追問，坦承與黃女外遇多年。吳男女兒隨即向母親報告，吳妻則對黃姓女子提出妨害家庭告訴。
北檢開庭時，吳姓男子坦承從2006年起與黃姓女子交往，直到去年1月才結束不倫戀，期間多次發生性關係。黃女也坦承，從2006年起與吳男交往，但約莫2013年時吳男房事力不從心，兩人便分手。
吳姓男子與黃姓女子前因傷害案對簿公堂撕破臉，又因妨害家庭案遭調查，雙方關係雪上加霜。吳男與黃女結束北檢庭訊後，從北檢一路吵到博愛路與愛國西路口，雙方唇槍舌戰不斷，黃女不顧行人來來往往，一旁還是國防部後備指揮部大門，氣得用台語大罵吳男那話兒「一節」，又被加告公然侮辱罪。
黃姓女子供稱，吳姓男子那話兒真的很短，應該不算公然侮辱；吳男則說，無論長短都不應該拿到大庭廣眾下議論。
檢察官認為，黃女與吳男都坦承發生性行為，依相姦罪起訴黃女，吳男因妻子撤告獲不起訴。公然侮辱部分，檢察官認為，黃女當眾以粗鄙言語吳男，使吳男感到不堪與名譽受損，依法起訴。
(中時)
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